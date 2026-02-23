Pezeşkiyan: Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin barış ve istikrara bağlı olduğunu fakat her türlü senaryoya karşı da hazır olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve cesaret verici sinyallerin alındığını dile getiren Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD’nin adımlarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün CBS kanalına yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir fırsat" olduğunu belirtmişti.