Hataylı akademisyenden tarihe düşülen deprem notları

İstanbul - Naciye Kaynak Doyran

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz “Asrın felâketi” olarak anılan 6 Şubat depremine dair bir kitap hazırladı. Kendisi Aksaray’da yaşıyor olsa da memleketinin depremin bütün şiddetiyle yaşandığı illerden Hatay olduğunu belirten Yılmaz, “Fay Hattında Yarım Kalan Hikâyeler” başlıklı kitabı ile yaşanılan büyük felâketi ve ardında bıraktığı enkazı tarihe kayıt düşmek istediğini söyledi.

O gün hüzün, gazap, çaresizlik harman olmuştu

Deprem sabahı ikamet ettiği Aksaray’da olduğunu, hızlı bir haberleşme trafiğinin ardından öğleye doğru Hatay’a yola çıktığını anlatan Yılmaz, “Önce Hatay Payas’ta anne baba ve kardeşlerimle görüştüm. Daha sonra Hatay Antakya’ya hareket ettim. Tam bir hafta enkazların başındaydım” dedi. “O gün, hüzün, gazap, çaresizlik, insan ruhunu derinden sarsan, aciz bedenini çökerten, güne ve düne dair ne varsa harman olmuştu” sözleriyle gördüğü manzarayı yorumlayan Yılmaz, depremden geriye kalanların, yıkık dökük bir coğrafya, dinmeyen acılar ve yarım kalan hikâyeler olduğuna dikkat çekti.

Derdimiz rakamların çılgınlığı değil!

“Fay Hattında Yarım Kalan Hikâyeler” ile yaşanılan büyük felâketi, ardında bıraktığı büyük enkazı, can ve uzuv kayıplarını, hayata dair yarım kalan hikâyelerin kaydını düşmek istediğini ifade eden Yılmaz, “Derdimiz, rakamların çılgınlığı ve bilimin kehaneti değildi! Belki Akif’in vurguladığı ‘Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür, diye tarif ediyorlar, Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?’ gerçeğiydi” sözleriyle kitabı yazmaktaki amacını özetledi.

Yarım kalan hikâyelerden 39’u bu kitapta

Kitabın muhtevasının üç bölümden oluştuğunu anlatan Yılmaz, ilk bölümde 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen depremle ilgili genel bilgilerin, deprem uzmanlarının uyarılarının, depremin sosyolojik, psikolojik ve sosyal yönüyle ilgili değerlendirmelerin olduğunu anlattı. İkinci bölümde depremin yaşandığı illerden 39 isimle yüzyüze ve telefonda gerçekleştirdiği görüşmeleri kurgu anlatımıyla, yarım kalan hikayeler şeklinde aktardığını belirten Yılmaz, “Kitabın sonuç bölümünde ise tedbirsiz tevekkülün, nitelik, dürüst ve hilesiz iş çıkarma, kontrol mekanizmasının işlemesindeki eksiklikler neticesinde depremin yok edici boyutunun hayli yüksek olması, devlet, bürokrasi ve vatandaşa düşen ödevler ele alındı” sözleriyle kitabın içeriği hakkında ipuçları verdi.

Yılmaz, Nobel Yayınevinden çıkan “Fay Hattında Yarım Kalan Hikâyeler” için, Antakyalı tarihçi yazar John Malalas’ın 526 yılında gerçekleşen ve 250 bin insanın öldüğü Antakya depremi ve yangınını anlattığı tarihî vesika gibi bir belge niteliğinde olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dersler çıkarılması ve yeni acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.