Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho’nun, Jalisco’daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada öldüğünü açıkladı.

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.

Açıklamada, "Operasyonun amacı El Mencho’yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken öldü. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemeler yapılacak." bilgisi verildi.

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki bu askeri operasyon sırasında 3 personel yaralandı. Yaralı askerler, acil tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık kuruluşlarına sevk edildi." ifadesi kullanıldı.

Meksika basınında çıkan haberde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan kartel üyelerinin sebep olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.​​​​​​​

CJNG, Washington tarafından terör örgütü ilan edilmişti

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.