"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

23 Şubat 2026, Pazartesi 02:39
Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho’nun, Jalisco’daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada öldüğünü açıkladı.

Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho’nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.

Açıklamada, "Operasyonun amacı El Mencho’yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City’ye sevk edilirken öldü. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemeler yapılacak." bilgisi verildi.

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki bu askeri operasyon sırasında 3 personel yaralandı. Yaralı askerler, acil tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık kuruluşlarına sevk edildi." ifadesi kullanıldı.

Meksika basınında çıkan haberde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

 

Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Öte yandan kartel üyelerinin sebep olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

 

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

 

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.​​​​​​​

CJNG, Washington tarafından terör örgütü ilan edilmişti

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

AA

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

    Pezeşkiyan: Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

    Modi'den Netanyahu'ya "yeni ittifak" desteği!

    Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Davutoğlu: İslâm ülkelerinde adalet yok

    Beşiktaş, Göztepe'yi 4 golle yendi

    Esnaf zor durumda

    Gazze, açlık kıskacında

    Eğitimde fırsat eşitliği yok

    Borç stoku 14 trilyonu aştı

    "Pakistan'ın hava saldırılarına uygun ve ölçülü cevap vereceğiz"

    İsrail Lübnan’da kan döktü

    Gazetecilik suç değildir

    Emekliler ucuz et kuyruğunda

    Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı

    100 bin kişi Mescid-i Aksa’da namaz kıldı

    AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti

    “Yeni Asya’yı tebrik ediyorum”

    Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Pezeşkiyan: Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık
    Genel

    Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Modi'den Netanyahu'ya "yeni ittifak" desteği!
    Genel

    “Fay Hattında Yarım Kalan Hikâyeler”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.