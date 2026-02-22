Esnaf zor durumda

Van’da saman pazarı esnafı, artan yem ve saman fiyatları ile çevre yolu çalışmaları nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

Esnaf, fiyat artışlarının besicileri zor durumda bıraktığını ifade etti. 25 yıldır samancılık yaptığını belirten esnaf Süleyman Bulut, şunları söyledi: “25 yıldır ben bu işi yapıyorum. Şu anda yem fiyatları konusunda yem, saman fiyatları pahalı. Bizim saman pazarı, 25 yıla yakındır biz buradayız. Çevre yolunun buradan geçmesi sonucu maalesef bizi buradan kaldırıyorlar. Bu bölgemizin geçim kaynağı yüzde 80’i hayvancılık üzerinedir. Biz de bu hayvancılık sektörünü bir nevi besleyen kooperatifiz. Bu konuda yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar.” Van - Anka

