Eğitimde fırsat eşitliği yok

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği, artık bir temenni bile değil, ulaşılması imkânsız bir ütopya haline gelmiştir” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM ) Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de bir çocuğun LGS veya YKS başarısını, o çocuğun zekâsı veya emeği değil, ailesinin banka cüzdanı belirlediğini ifade ederek, “Özel ders ve ek kitap kaynak alamayan çocuklar, yarışa 1-0 değil, 10-0 geride başlamaktadır. Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği, artık bir temenni bile değil, ulaşılması imkânsız bir ütopya haline gelmiştir” dedi.

Güven bitince eğitim biter

Türkiye’de eğitimin, bir kamusal hak olmaktan çıkıp, yalnızca sermaye elitlerinin, siyasetin ve bürokrasinin seçkinlerin satın alabildiği bir lüks tüketim nesnesi haline geldiğini söyleyen Avcı, “Devlet okulları, müfredatın hantallığı ve kalite kaybı nedeniyle artık birer eğitim yuvası değil, diplomalı işsizler yetiştiren depo alanlarına dönüşmüştür. Çocuğun potansiyeline saygı, yerini sınav makinesine dönüşmüş çocuk trajedisine bırakmıştır. Türkiye’nin en tepesindeki yöneticilerin dahi devlet okullarına güvenmeyip çocuklarını özel kolejlere, yurtdışına göndermesi, toplumsal sözleşmenin iflasıdır. Güvenin bittiği yerde eğitim biter. Bir bakanın bile çocuğunu emanet edemediği bir sınıfa, asgari ücretli bir babanın çocuğunu umutla göndermesini beklemek, halkın zekasıyla alay etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Sistem kurslara mahkum ediyor

Eğitim sisteminin öğrencileri kurslara, özel okullara mahkûm ettiğini de söyleyen Gürkan Avcı, “Bir baba evladına yardımcı ders kitabı alamadığı için başını öne eğiyorsa, özel ders aldıramıyor, dershaneye gönderemiyorsa orada eğitim değil vicdan ticareti vardır. Çocuklarınızın parlayan gözlerini, test kağıtlarının donukluğuna kurban ediyorlar. Zengin çocukları yurtdışında, özel okul ve kolejlerde, proje okullarında robotik kodlama yaparken, köylü, dar ve sabit gelirli ve işçi çocuğu yıkık dökük sınıflarda, boş geçen derslerde, baştan savma eğitimlerle o işe yaramayan diplomayı almaya ve sadece hayatta kalmaya çalışıyor” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

