“Yeni Asya’yı tebrik ediyorum”

Yazar Cihan Aktaş, gazetemizin 57. yıldönümünü tebrik etti. Kartel desteği olmadan 57 yıl okunuyor olmanın kayda değer bir durum olduğunu vurgulayan Aktaş, “Yeni Asya’yı tebrik ediyor, yayın hayatında nice yıllar diliyorum” dedi.

Bir duruşun hikâyesi Sömürü Odağında Kadın, Tanzimat’tan Günümüze Kılık Kıyafet ve İktidar, Mahremiyetin Tükenişi, Halama Benzediğim İçin, Şirin’in Düğünü gibi kitaplarından tanıdığımız, 80’lerin ortasından bugüne yazılarıyla evlerimize misafir olan Yazar Cihan Aktaş, sosyal medyanın etkili olmaya başladığı son on yıl içinde geleneksel medyanın geri plana düşmeye devam ettiğine dikkat çekti. Kartelsiz 57 yıllık istikrar Aktaş, “Yeni Asya, Türk medyasında istikrarlı bir şekilde yayıncılığını sürdüren gazetelerden biri. 57 yıldan beri okunuyor. Medyamızda böyle bir süreklilik büyük kartellerin desteği dışında kalan yayınlar açısından kayda değer” dedi. Geleneksel medyanın ancak dürüst haber kaynağı olma özelliğiyle kalıcılığını koruyabileceği görüşünde olduğunu dile getiren Aktaş, “Bu minvalde Yeni Asya’yı tebrik ediyor, yayın hayatında nice yıllar diliyorum” sözleriyle gazetemizi tebrik etti.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.