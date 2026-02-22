"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 57

“Yeni Asya’yı tebrik ediyorum”

22 Şubat 2026, Pazar
Yazar Cihan Aktaş, gazetemizin 57. yıldönümünü tebrik etti. Kartel desteği olmadan 57 yıl okunuyor olmanın kayda değer bir durum olduğunu vurgulayan Aktaş, “Yeni Asya’yı tebrik ediyor, yayın hayatında nice yıllar diliyorum” dedi.

Bir duruşun hikâyesi

 

Sömürü Odağında Kadın, Tanzimat’tan Günümüze Kılık Kıyafet ve İktidar, Mahremiyetin Tükenişi, Halama Benzediğim İçin, Şirin’in Düğünü gibi kitaplarından tanıdığımız, 80’lerin ortasından bugüne yazılarıyla evlerimize misafir olan Yazar Cihan Aktaş, sosyal medyanın etkili olmaya başladığı son on yıl içinde geleneksel medyanın geri plana düşmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Kartelsiz 57 yıllık istikrar

Aktaş, “Yeni Asya, Türk medyasında istikrarlı bir şekilde yayıncılığını sürdüren gazetelerden biri. 57 yıldan beri okunuyor. Medyamızda böyle bir süreklilik büyük kartellerin desteği dışında kalan yayınlar açısından kayda değer” dedi. Geleneksel medyanın ancak dürüst haber kaynağı olma özelliğiyle kalıcılığını koruyabileceği görüşünde olduğunu dile getiren Aktaş, “Bu minvalde Yeni Asya’yı tebrik ediyor, yayın hayatında nice yıllar diliyorum” sözleriyle gazetemizi tebrik etti.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

