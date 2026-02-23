"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

ABD'nin kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

23 Şubat 2026, Pazartesi
ABD'nin Atlas Okyanusu'na kıyısı olan kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor, bölgedeki eyaletlerin bazıları olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'de yeni bir kar fırtınası beklendiğini, bunun birkaç gün önce yapılan tahminlerden "çok daha ağır olabileceği" uyarısında bulundu.

NWS, şiddetli rüzgarlarla gelecek kar yağışının, New York başta olmak üzere, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts gibi eyaletleri etkisi altına alabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'a yakın eyaletler Maryland ve Delaware'in de söz konusu hava şartlarından etkilenecek listeye dahil olduğunu belirten NWS, birçok bölgede kar kalınlığının 30 ile 61 santimetre arasında değişebileceği bilgisini paylaştı.

NWS ayrıca New York ve New Jersey'nin bazı bölgelerinde sel ihtimalinin de uzak olmadığı konusunda bölge sakinlerini uyardı.

Kar yağışının en yoğun bu gece itibarıyla yaşanacağını öngören NWS, bazı bölgelerde saatte 5 santimetreye kadar kar yağışı görülebileceği beklentisine yer verdi.

NWS ayrıca, bazı bölgelerde saatte 80 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın etkisiyle görüş mesafesinin sıfıra düşebileceği ve bunun da seyahat rotalarında ölümcül kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca fırtına nedeniyle ağaçların elektrik telleri üzerine devrilmesi sonucu kesintilerin yaşanabileceği öngörüsüne yer verildi.

New York'ta kar kalınlığı 71 santimetreyi bulabilir

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıldır böyle bir fırtına görmedik. Şehrin bazı bölgelerinde 71 santimetreye kadar yağış görülebilir. Lütfen mümkünse içeride kalın ve sokakta yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz 311'i arayın." ifadelerine yer verdi.

Mamdani bir diğer paylaşımında ise şehirdeki yüzden fazla merdivenli sokakta yaşanabilecek kazaları önlemek için tuzlama çalışması başlatıldığını aktardı ve çalışmalara bizzat katıldığını gösteren fotoğraflara yer verdi.

New York Belediye Başkanı ayrıca, şehrin denize kıyısı olan bazı bölgelerde sel veya su baskını olaylarının gözlemlenebileceğine dikkati çekti.

Öte yandan New York'a sınırı bulunan New Jersey eyaletinde Vali Mikie Sherrill, ilerleyen saatlerde eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edileceğini duyurdu.

Birçok eyalette acil durum ilan edildi

Yoğun kar yağışı altında kalan bölgede tipi ve kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaşması, görüş mesafesinin de azalması bekleniyor.

Pek çok kentte toplu taşıma seferleri durduruldu, seyahat yasakları ilan edildi ve binlerce uçuş iptal oldu.

Karla kaplı New York'ta kent genelinde acil durum ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi.

New York eyaletinin diğer bölgelerinin yanı sıra New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

Uzmanlar, kar ve rüzgarın uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

AA

