ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Güney Kore'de 3 günde190 hektar alan kül oldu

23 Şubat 2026, Pazartesi 11:55
Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde ekiplerin müdahalesine rağmen 3 gündür söndürülemeyen orman yangınlarında 190 hektar alan küle döndü.

Yonhap ajansının haberine göre, eyaletin Hamyang bölgesinde 21 Şubat'ta başlayan orman yangınları devam ediyor.

Şu ana kadar 190 hektar alanın zarar gördüğü yangınlara karşı itfaiye ekipleri ve yetkililer, yoğun çaba gösteriyor.

Eğimli arazinin ve şiddetli rüzgarların yangınla mücadele çabalarını zorlaştırdığı bölge için "ulusal seferberlik" ilan edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için dün gece saatlerinde bölgeye 105 itfaiye aracı ve 603 personel gönderildi. Ayrıca 51 helikopterin sevk edileceği duyuruldu.

Hamyang'a giden Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, yangınların kontrol altına alınması için tüm kaynakların kullanılması gerektiğini belirtti.

