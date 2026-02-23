Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Oruç sayılı günlerden ibarettir. Sizden biri yolculuğa çıkar veya hasta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde orucunu tutar. Bakara Suresi: 184 HADİS: En faziletli sadaka, Ramazan’da verilendir. Camiü’s-Sağir, No: 739

