"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

02 Aralık 2025, Salı 13:42
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’nin Yunanistan ile Türkiye arasında köprü olacağını söyledi. Barrack, “Konuyu Başkan Donald Trump ile de konuşuyoruz. İki ülkenin adım adım birbirine yaklaşabilmesi için, adeta ‘İki tuğla arasındaki harç olabilir miyiz?’ diye düşünüyoruz.” diye konuştu. ABD Büyükelçisi, “Sağlıklı bir bedenin merkezinde apse olamaz. Bedenin her yeri tedavi edilmelidir. Kıbrıs’ın da çözüme dahil edileceğini umuyoruz” dedi.

Hürriyet’in haberine göre; Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Büyükelçi Barrack, iki ülkenin “yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşanmış olaylar için kavgalı kalmalarının anlamsız olduğunu” savunarak şunları söyledi: “Konuyu Başkan Donald Trump ile de konuşuyoruz. İki ülkenin adım adım birbirine yaklaşabilmesi için, adeta ‘İki tuğla arasındaki harç olabilir miyiz?’ diye düşünüyoruz. Bu olmalı. Yeni bir iş birliği şekli için vakit geldi. ABD köprü oluşturabilir. Hedefimiz bu.”

Kıbrıs sorununun çözümünün de bölge için önemli olduğunu vurgulayan ABD Büyükelçisi, “Sağlıklı bir bedenin merkezinde apse olamaz. Bedenin her yeri tedavi edilmelidir. Kıbrıs’ın da çözüme dahil edileceğini umuyoruz” dedi.

