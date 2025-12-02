Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’nin Yunanistan ile Türkiye arasında köprü olacağını söyledi. Barrack, “Konuyu Başkan Donald Trump ile de konuşuyoruz. İki ülkenin adım adım birbirine yaklaşabilmesi için, adeta ‘İki tuğla arasındaki harç olabilir miyiz?’ diye düşünüyoruz.” diye konuştu. ABD Büyükelçisi, “Sağlıklı bir bedenin merkezinde apse olamaz. Bedenin her yeri tedavi edilmelidir. Kıbrıs’ın da çözüme dahil edileceğini umuyoruz” dedi.

