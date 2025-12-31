Çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar

Gazze Şeridi’nde İsrail’in iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırımdan sağ kurtulan Filistinliler, bu kez kış mevsimiyle birlikte etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derme çatma çadırlarda hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail’in soykırımından sağ kurtulan ancak saldırılar sebebiyle yurtlarından koparılan ve çadırlara mahkum edilen Filistinlilerin, soğuk havayla birlikte insanlık dışı şartlarda hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren bir video paylaştı. Görüntülerde, çamur ve su birikintileri içinde kalan kamplarda, şiddetli rüzgârın uçurduğu çadırların direklerini tutmaya çalışan, ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların çaresizliği yer alıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Daha fazla yağmur; daha fazla insanî acı, umutsuzluk ve ölüm demek” ifadelerini kullandı. AA

