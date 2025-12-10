"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Çin-Guangdong'da yarı meskun binada yangın çıktı: 12 kişi öldü

10 Aralık 2025, Çarşamba 16:46
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde mesken olarak da kullanılan bir binada çıkan yangında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Şantou şehrinde bazı bölümleri mesken olarak kullanılan 4 katlı betonarme blokta dün gece saatlerinde yangın meydana geldi.

Alt katta ev aletleri ve elektrikli cihazlar satan dükkanda başlayan yangının yayılması sonucu 12 kişi öldü.

Yerel basında yer alan haberlerde alt katında dükkan ve depo olan binanın üst katlarının mesken olarak kullanıldığı, işletme ve yerleşim alanlarının iç içe olduğu aktarıldı.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tai Po yangının ardından güvenlik hassasiyeti yüksek

Yangın, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Tai Po ilçesinde 160 kişinin öldüğü site yangını nedeniyle ülkede bu konudaki güvenlik hassasiyetinin yüksek olduğu bir döneme denk geldi.

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangının ardından Çin hükümeti, çok katlı binalardaki güvenlik risklerini gidermeye yönelik ülke çapında bir kampanya başlatmıştı.

Devlet Konseyi'ne bağlı Çalışma Güvenliği Komisyonu, ticari veya yerleşim amaçlı çok katlı binalarda yangın risklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi için yerel yönetimlere talimat vermişti.

AA

