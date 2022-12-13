"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Çin'in bombardıman uçakları Tayvan hava sahasına girdi

13 Aralık 2022, Salı 19:24
Çin'e ait 18 bombardıman uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 29 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisi görüldü.

18 H-6 bombardıman uçağı ve 1 J-11 savaş uçağı, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçarken 1 Y-8 ASW denizaltısavar uçak ile 1 Y-8 taktik elektronik keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçti.

Ada çevresinde tespit edilen toplam hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği bildirildi.

Bakanlığın günlük kayıtlarında ilk defa bu kadar sayıda bombardıman uçağının ADIZ'da görüldüğünün bildirilmesi dikkati çekti.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet sağlık sistemini tehdit ediyor

    Yanlışlıkla öldürmüşler!

    İlaç bulmak hayal

    Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

    Yeni Zelanda her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke oldu

    Çin'in bombardıman uçakları Tayvan hava sahasına girdi

    Bakanlık ilaç sorunu için harekete geçti

    Güney Sudan'da 40 bin sivil kabile çatışmalarıyla yerinden oldu

    Avrupa'ya Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesi

    Ukrayna: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

    Balkanlar'daki Kosova-Sırbistan gerginliği devam ediyor

    Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

    HAK-İŞ'ten asgari ücret ve EYT açıklaması

    Kilometresi düşürülmüş araca ilişkin Yargıtay'dan karar: 'Satıcı, bilmese de araçtan sorumlu'

    Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

    Bakan Bilgin'den "EYT" açıklaması

    Antalya için bir uyarı daha!

    Çanakkale - Biga'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk cenderesi derinleşti

    En Çok Okunanlar

    Rukiye Anar

    Ebû Zer’den (r.h.) bu güne bir bakış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuk gelinler, küçük damatlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halilürrahman diyarından notlar
    Ahmet BATTAL

    Böyle mi bitecekti Demirel düşmanlığı!
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Çocuklar masum ve nâziktir; İncitmekten titrenmelidir!
    Cevher İLHAN

    “İstismar”ın istismarı ve suiistimali
    Risale-i Nur'dan

    En lüzumlu ve en birinci vazife, imanı kurtarmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Beyanat ve Tenvirler’e “Mehdi Meselesinin Sırrı” konmuş?
    Genel

    Yoksulluk cenderesi derinleşti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.