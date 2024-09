Daha kaç kişinin ölmesi lazım?

Avrupa Parlamentosunda (AP) yer alan Sol Grup milletvekilleri İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, “Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekiyor?” dedi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) yer alan Sol Grup milletvekillerince yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail’in saldırı düzenlediği “Lübnan’ın egemenliğini, insan haklarını ve uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığı” kaydedilerek, İsrail bombalarının sivilleri, yaşam alanlarını, sağlık personellerini veya ambulansları hedef aldığına dikkat çekildi. Bir gün içinde 490’ı aşkın kişinin ölümüne yol açan saldırıların kınandığı açıklamada, “On binlerce Lübnanlı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun bombaları altında kalmamak için evlerini terk ediyor. İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, Batılı müttefiklerinin suç ortaklığı ve bazı durumlarda desteğiyle tüm bölgeyi sefalet ve kaosa sürüklüyor. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekiyor?” değerlendirmesi yer aldı.

Derhal ateşkes şart

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında can kaybının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne savaşa giden yolu durdurma çağrısı yaptı. Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında ölenlerin sayısı endişe verici. Son rakamlara göre 500’den fazla can kaybı var ve kurbanlar arasında 50 çocuk var” ifadelerini kullandı. BM 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Borrell, “Güvenlik Konseyi rolünü oynamalı. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki tarafın da derhal ateşkes uygulaması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

UCM’ye bir yılda 4. şikayet

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Gazze’de gazetecilere karşı işlenen savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne bir yılda dördüncü şikayetini yaptı. Örgüt direktörü Antoine Bernard, “İsrail’in Gazze’deki gazetecilere yönelik işlediği suçlar için UCM’ne dördüncü şikayetini yapıyor. Bir yılda 130’u aşkın gazeteci öldürüldü: Bu gerçek bir katliam. İşlenen dokuz yeni suç için, kasıtlı hedef almayı ortaya koyan makul gerekçelere ulaştık. Bu cinayetler cezasız kaldığı sürece, faillerinin durması için hiçbir sebep bulunmayacaktır” ifadesini kulandı.

Ankara - Anka