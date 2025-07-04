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4 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Lezzetli karpuz için gübreleme önerisi

04 Temmuz 2025, Cuma 15:19
Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3 milyon 200 bin ton karpuz üretimi gerçekleşirken, karpuzun lezzetinin öncelikle ideal anaç ve çeşit kombinasyonu ile uygun gübrelemeyle doğru orantılı olduğu belirtiliyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz, hem serinletici hem de lezzetli bir seçenek olarak sofraları süslüyor.

Derlenen bilgilere göre, Türkiye karpuz üretiminde, dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede, karpuz üretimi son 5 yılda dalgalı bir seyir izledi. Karpuz üretimi 2020'de 3 milyon 492 bine yaklaşırken, ilerleyen yıllarda 3 milyon 469 bin, 3 milyon 395 bin ve 3 milyon 148 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de, geçen yıl 3 milyon 198 bin ton karpuz üretimi yapılırken, en çok karpuz üretimi yapan iller arasında Adana, Mersin ve Antalya dikkati çekti.

"Olgunlaşma döneminde, sulama azaltılmalı"

Karpuz üretiminin çok olduğu bölgelerde, çiftçilerin verim kaybı olmaması ve ürünün lezzetli olması için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Veysel Aras, Türkiye'de karpuz yetiştiriciliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karpuz üretimi için öncelikle toprağın hazırlanması gerektiğini anlatan Aras, ekim ve dikim yapıldıktan sonra sulamanın da dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

Aras, karpuzda en iyi verimin damlama sulama yöntemiyle alındığına dikkati çekerek, "Olgunlaşma döneminde, sulamanın azaltılması lazım aksi takdirde fazla sulama karpuzda çatlamaya neden olabilir. Öte yandan, mutlaka bitki üzerinde dallanma ve dişi çiçeklenme meydana gelinceye kadar yabancı otların temizlenmesi gerekiyor." dedi.

"Potasyum gübrelemesi, lezzeti doğrudan etkiliyor"

Karpuz üretimi yapılan yerde, gübreleme ve toprak analizi yapılmasının önemine işaret eden Aras, analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması gerektiğini vurguladı. Analiz sonuçlarına göre yapılan gübrelemenin, karpuzun lezzetine önemli oranda etki edeceğinin altını çizen Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle potasyum gübrelemesi, karpuzda lezzeti doğrudan etkileyen bir konu. Çiftçilerimiz bazen gübrelemeyi ve uygun bakımı yapmıyor, bunun sonucunda da karpuz beklenen seviyede lezzetli olmayabiliyor. Karpuzun lezzeti, öncelikle ideal anaç ve çeşit kombinasyonu ile uygun gübrelemeyle doğru orantılı oluyor."

Aras, karpuz hasadı yapılırken dikkat edilmesi gereken konulara da değindi. Tarlaya aynı anda farklı karpuz tohumlarının da ekildiğini, ancak türe göre olgunlaşma süresi tam olarak beklenmeden, hepsinin çoğu zaman aynı anda hasat edildiğini aktaran Aras, bu durumun da meyvenin lezzetine olumsuz yansıdığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de son 5 yıllık karpuz üretimi şöyle:

Yıllar Üretim (ton)
2020 3.491.554
2021 3.468.717
2022 3.394.783
2023 3.147.921
2024 3.198.000

 

AA

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