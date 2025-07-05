Antalya'da ''rüşvet'' soruşturması: Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. AA

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