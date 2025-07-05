"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD-California'daki yangınlar 29 bin hektar alana yayıldı

05 Temmuz 2025, Cumartesi 12:21
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside gibi birçok farklı bölgede çıkan yangınlar, 29 bin hektardan fazla alana yayıldı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 28 bin hektardan fazla alanı kaplarken, yangının hala sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

 

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olmaya devam ederken, yüzde 75'i kontrol altına alındı.

 

Öte yandan, Riverside dışında San Bernardino'nun "Juniper, Lake ve Shasta" bölgelerinde etkili olan yangınlar toplam 650 hektarlık alana yayılırken, bunların büyük kısmının kontrol altına alındığı açıklandı.

Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu, ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Güvenlik ve Emniyet Birimi: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Silivri açıklarında 3,8 şiddetinde deprem

    "Kamuoyu o kadar öfkeli ki kimse müzakerelerden bahsetmeye bile cesaret edemiyor"

    'İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasına izin vermeyiz'

    ABD-California'daki yangınlar 29 bin hektar alana yayıldı

    Doğu Karadeniz'de temmuz ayında beyaz rahmet

    Ankara Valiliği uyardı: 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmayın

    'Hamas, ateşkesle ilgili arabuluculara olumlu cevap verdi'

    İBB ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    ABD-Texas'taki sellerde 24 kişi öldü - 20 çocuktan haber alınamıyor

    Antalya'da ''rüşvet'' soruşturması: Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı

    Hatay Dörtyol'daki orman yangınında son durum? - '65 yangınla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı'

    Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

    Yüksek sıcaklık ikazı

    İklim Kanunu iklim dostu değil

    Gazze’nin hayat damarları kesilmek üzere

    Lezzetli karpuz için gübreleme önerisi

    Eskişehir Seyitgazi'de orman yangını

    Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama: 40 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı
    Genel

    Doğu Karadeniz'de temmuz ayında beyaz rahmet
    Genel

    Antalya'da ''rüşvet'' soruşturması: Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    İBB ve Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
    Genel

    ABD-Texas'taki sellerde 24 kişi öldü - 20 çocuktan haber alınamıyor
    Genel

    Hatay Dörtyol'daki orman yangınında son durum? - '65 yangınla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı'
    Genel

    Ankara Valiliği uyardı: 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmayın
    Genel

    'Hamas, ateşkesle ilgili arabuluculara olumlu cevap verdi'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.