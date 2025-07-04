Gazze’nin hayat damarları kesilmek üzere

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze’de hayatta kalmayı sağlayan son can damarları kesilmek üzere” uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze’deki derinleşen insanî kriz karşısında dehşete kapıldığını vurgulayarak, son günlerde yerinden edilmiş kişilerin barındığı alanlar ile gıda temin etmeye çalışan sivillerin bulunduğu noktalara düzenlenen çok sayıda saldırıda onlarca Filistinlinin öldüğü ya da yaralandığına dikkati çekti.

Siviller korunmalı ve ihtiyaçları karşılanmalı

Sivillerin katledilmesini güçlü şekilde kınayan Guterres, bu hafta İsrail’in yalnızca bir gün içinde verilen tahliye emirleri sebebiyle yaklaşık 30 bin kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ifade etti. Guterres, sığınacak güvenli bir yer bulunmaması ve barınma, gıda, ilaç ile su gibi temel ihtiyaçların son derece yetersiz olmasının büyük bir insanî felâkete yol açtığına işaret ederek, “Uluslararası insancıl hukuk kuralları nettir. Siviller korunmalı ve ihtiyaçları karşılanmalıdır” dedi.

İnsanî yardım girişimlerinin yarısından fazlasını engelledi

Birleşmiş Milletler, İsrail’in haziran ayında Gazze’ye yapılan insanî yardım girişimlerinin yarısından fazlasını engellediğini açıkladı. BM Sözcüsü, 400 yardım girişiminin yüzde 44’ünün doğrudan reddedildiğini belirtti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in “tahliye emirleri”nin Gazze’nin yaklaşık yüzde 78’ini kapsadığını, ateşkesin ihlal edilmesinden bu yana 50 “tahliye emri” verildiğini ifade ederek, İsrail’in “askerileştirilmiş bölgeleriyle” bu oranın yüzde 85’e yükseldiğini kaydetti. Dujarric, sivillerin sadece yüzde 15’lik bir alana sıkıştığını, bu alanların da güvenli olmadığını belirterek, aynı zamanda çok kalabalık ve temel hizmetlerden yoksun olduklarını dile getirdi.