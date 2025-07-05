BM Güvenlik ve Emniyet Birimi: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Rakka ilinde sözde kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocuğu öldürdü.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Emniyet Biriminin (UNDSS) yayımladığı raporda, olayın, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka'nın kuzey girişinde 2 Temmuz'da yaşandığı belirtildi.
Çocuğun öldürülmesine ilişkin bilginin medya kaynaklarına dayandığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Medya kaynaklarına göre, Rakka kentinin kuzey girişindeki Şeker Fabrikası yakınlarında bulunan bir kontrol noktasında konuşlu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi, 14 yaşındaki bir çocuğa ateş açtı. Çocuğun, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürüldüğü bildirildi."
Öte yandan, yerel kaynaklardan, teröristlerin kurşunlarıyla ölen çocuğun Ali Abbas el-Avni olduğu ve Rakka kentinin kuzeyindeki Rumeyle Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.
AA