BM Güvenlik ve Emniyet Birimi: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Rakka ilinde sözde kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocuğu öldürdü.

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