Yüksek sıcaklık ikazı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan art arda uyarılar geldi.
Türkiye 9 gün sürecek sıcak hava dalgası altına girecek ve özellikle Ege bölgesinde hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar çıkacak. Özellikle yangınların etkili olduğu Ege bölgesinde sıcak hava etkisini daha da artıracak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı, iç kesimler başta olmak üzere Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.”
Haber Merkezi