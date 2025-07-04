İklim Kanunu iklim dostu değil

TBMM’de İklim Kanunu teklifi kabul edildi. Enerji ve İklim Bilim Uzmanı Önder Algedik kanunun iklim dostu olmadığını savundu.

Milletvekillerinden de yasanın yetersizliğine dair eleştiriler geldi. Algedik iklim kanununun ancak iklime fayda edecek etkilerle sağlanabileceğini vurguladı. Kanunla birlikte daha az kömür santrali olmayacağını, daha az kömür yakılmayacağını belirtti. Algedik, “Daha az petrol yakacak mıyız? Hayır. Asfalt, petrol dökmeye devam edecek miyiz? Evet. Buna iklim kanunu demek yanlış olur. Emisyon Ticaret Sistemi çok düzgün olsa bile bu bir iklim değiştirme kanunu. Ticaret odaklı yapacaklar için işe yaraması mümkün değil” diye konuştu. Haber Merkezi

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