Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Soruşturması kapsamında Adana ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı Zeydan Karalar ile Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında arama yaptı. Polis ekipleri binanın önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adıyaman Belediyesine gelen polis ekipleri de belediye çevresinde güvenlik önlemi alıp binada arama yaptı. Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin kimlik kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde içeri alındığı görüldü. Güvenlik güçlerinin Adana ve Adıyaman belediyelerindeki aramaları devam ediyor. AA

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