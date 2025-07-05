Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kâfirlerin) girecekleri o helâk yurdu Cehennemdir. Kalınacak ne kötü bir yerdir o! İbrahim Suresi: 29 HADİS: Benden sonra bazı adamlar idarenizi üstleneceklerdir ki bunlar size yabancı olan bazı şeyleri öğretecekler ve bildiğimiz şeyleri de ters yüz edip aktaracaklardır. Camiü’s-Sağir, No: 2404

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