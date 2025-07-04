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4 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama: 40 yaralı

04 Temmuz 2025, Cuma 15:14
İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Prenestino semtinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00'den sonra gerçekleşen patlamada aralarında sivillerin yanı sıra itfaiye eri ve güvenlik güçlerinin bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve hasar oluştuğu, ayrıca şehrin her kesiminden görülebilen siyah dumanların yükseldiği, bununla beraber durumun kontrol altına alındığı aktarıldı.

Patlama sırasında yakıt tanklarından birinin 40 metre uzakta bulunduğu kaydedildi.

Basına yansıyan bazı görgü tanıklarının, ifadelerinde, akaryakıt istasyonunda ilk olarak kaçak yaşandığını ve yangın çıkması sebebiyle itfaiye ve güvenlik güçlerinin bölgeye geldiğini, itfaiyenin ilk müdahalesini yaptığı ve çevreyi boşalttığı sırada güçlü bir patlamanın yaşandığını söyledikleri belirtildi.

Akaryakıt istasyonunun yakınındaki konutlarda yaşayanlar arasında da yaralananlar olduğu, patlamanın bölgede endişeye yol açtığı ve tedbir amaçlı etraftaki bazı binaların tahliye edildiği bildirildi.

Diğer yandan, patlama sebebiyle bölgeden geçen metro hattı C'de seferlerin durdurulduğu aktarıldı.

Roma Zabıtasından bir yetkili de patlamadan önce kaçak nedeniyle bölgede bir koku hissedildiği ve duman görüldüğü, dolayısıyla bölgenin ve yakındaki yaz spor okulundaki çocukların hızlı şekilde tahliye edildiği ve daha sonra patlamanın yaşandığı bilgisini basınla paylaştı.

Söz konusu yetkili, bu hızlı tahliye ve erken müdahale sayesinde patlamanın bir faciaya dönüşmediğini kaydetti.

Lazio Bölgesi İtfaiye Müdürü Ennio Aquilino, gazetecilere, olayın nedenlerine ilişkin incelemelerinin sürdüğünü, patlamanın bir bomba patlamasına benzediğini ve gaz aktarım sistemindeki arızadan kaynaklandığını söyledi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de burada yaptığı açıklamada, "İtfaiye, polis, yerel polis ve diğer birçok kişi tarafından çok hızlı müdahale yapıldı. Bu olağanüstü çalışma sayesinde tüm insanlar tahliye edildi. Bu sayede hasara ve yaralanmalara neden olan bu korkunç patlamanın etkisi, trajik sonuçlara yol açmadı. Olağanüstü özveriyle muhtemelen son derecek ciddi olabilecek bir trajedinin önlendiği bir ekip çalışması oldu." dedi.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Roma Emniyet Genel Müdürü Roberto Massucci, olayın akaryakıt istasyonunda LPG boşaltma işlemi sırasında yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki LPG boşaltma aşamasında bir kaza sonucu meydana gelmiş gibi görünen ciddi bir yangındı. Müdahaleyi gerçekleştiren polis memurları ve diğer kurtarma görevlileri bu çok güçlü patlamadan etkilendi ve şu anda çeşitli hastanelerdeler. Neyse ki hayati tehlike arz eden herhangi bir durumları yok." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı da basına yansıdı.

Başbakan Meloni ve Papa 14. Leo'dan dayanışma mesajı

Başbakan Giorgia Meloni de Roma'daki patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Roma'nın Prenestino semtindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorum. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile görüştüm ve gelişmeleri izlemek için Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Yaralıların hepsine; kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları dahil yakınlığımı ifade ediyor ve kurtarma ve güvenlik operasyonlarında yer alan kişilere içten teşekkürlerimi iletiyorum."

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo da X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Prenestino semtinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada yaralananlar için dua ettiğini belirterek, "Bu trajik kazanın gelişmelerini takip etmeyi sürdürüyorum." ifadesini kullandı.

AA

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