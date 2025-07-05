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Hatay Dörtyol'daki orman yangınında son durum? - '65 yangınla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı'

05 Temmuz 2025, Cumartesi 10:52
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Hatay Dörtyol'da saat 16.19'da çıkan yangına, ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden Yeşil Vatan'ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"65 orman yangınıyla ilgili olarak 44 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak, 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.

Zanlılardan 13'ünün ifadelerine başvurulduğunu ve 15'inin de adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, yangınlara ve gözaltılara ilişkin bilgiler paylaştı.

Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişiden M.E. tutuklandı. Şüpheliler İ.B, E.İ, S.İ, R.E ve L.N. ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturmada, R.N, Y.N ve N.İ. isimli kişilerin yangının çıkış noktasında tarla sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. N.N, L.B, E.Ü, E.K ve R.N. isimli şüphelilerin kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musaca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve halen süren orman yangınına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. D.A, isimli kişinin arı kovanlarını temizleme amacıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi, D.A, tutuklandı.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Halıca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve 29 Haziran'da söndürülen orman yangınına ilişkin tahkikatta, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli kişinin kullandığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı belirlendi. M.N, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Çamköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonucunda meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç, A.Ç ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.T, tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Yenikent beldesinde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangını kapsamında, orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler N.I, S.R, Y.N. ve B.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki Balabancı Köyü'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler R.S. ve B.S. tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Karabıyık Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Bardakçı Mahallesi'nde, 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesindeki Hisarköy Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, elektrik direğinden çıktığı değerlendirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Kırklareli'nin Karıncak Köyünde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında, yangının çıkış noktasında yakalanan şüpheliler A.S. ve. D.Ç, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Çanta Balan Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler V.S. ve N.K.B. tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

AA

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