Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı istatistik platformu Worldometer’a göre dünya nüfusu 2025 yılında 8,2 milyarı aştı.

Bunun yaklaşık yüzde 59’u Asya’da, yüzde 19’u Afrika’da, yüzde 9’u Avrupa’da, yüzde 8’i Latin Amerika ve Karayipler’de, yaklaşık yüzde 5’i ise Kuzey Amerika’da yaşıyor. Küresel nüfusun 2037’de 9 milyara, 2060 yılında ise 10 milyara ulaşması bekleniyor. 2025 itibarıyla dünya genelinde nüfusu 100 milyonun üzerinde olan 16 ülke bulunuyor. Çin ve Hindistan, milyar sınırını aşan iki ülke olarak öne çıkarken, bu iki ülke birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. 1,46 milyar nüfuslu Hindistan ile 1,41 milyar nüfuslu Çin’i, nüfusu 200 milyonun üzerinde olan beş ülke takip ediyor. Bunlar, 347 milyonu aşan nüfusuyla ABD, 285 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya, 255 milyonluk nüfusuyla Pakistan, 237 milyon nüfusla Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya ve 212 milyon nüfusla Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya olarak sıralanıyor.