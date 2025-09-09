Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını aktarıldı. Tedesco'nun yardımcılığını eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı kaydedildi. Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen İtalyan teknik adamı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı. AA

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.