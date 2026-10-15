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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Eisenkot, işkenceci Ben-Gvir'i övdü

15 Ekim 2026, Perşembe 13:34
İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü ismi olan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı muamelesini övdü.

 

İsrail'de seçimlerde muhalefet bloğunun en güçlü ismi olarak öne çıkan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı muamelesini övdü.

"GÜZEL İŞLER" YAPMIŞ!

İsrail'de çıkan Arutz Sheva gazetesinin podcast programında konuşan Eisenkot, Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve şiddet politikasının kabinedeki öncü isimlerinden Itamar Ben-Gvir'in hapishanelerde "güzel işler yaptığını" ileri sürdü.

ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Kahanist harekete mensup Itamar Ben-Gvir’in dünya görüşünün kendisi için kabul edilemez olduğunu ileri süren Eisenkot, "Itamar Ben-Gvir hapishanelerde güzel işler yaptı, ancak suçla mücadele konusunda ciddi bir başarısızlığa uğradı." ifadelerini kullandı.

HAPİSHANELER ONUN SORUMLULUĞUNDA

İsrail'de Hapishaneler İdaresi doğrudan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yetki ve sorumluluğunda. İsrail kabinesinin aşırı sağcı ismi Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını teklif etmişti.

HAKARETLERİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkenceler arttı ve hayat şartları ağırlaştırıldı. Sık sık hapishanelere baskınlar düzenleyerek Filistinli esirlere aşağılayıcı muamelelerde bulunan Ben-Gvir, bu anların görüntülerini kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor.

AA

Etiketler: İsrail, seçim, muhalefet bloğu, Yashar Partisi, Gadi Eisenkot, Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirler
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