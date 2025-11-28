"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi de infaz ettiler!

28 Kasım 2025, Cuma 07:29
Cenin kentinde kuşatılan bir evden ellerini havaya kaldırarak dışarı çıkan 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) öldüğü ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü.

Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Cenin'de teslim olan 2 Filistinlinin infaz edilmesini destekledi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak infaz etmesini desteklediğini açıkladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, teslim olan Filistinlileri öldüren askerlere destek verdi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Cenin'de bir binadan çıkan ve ellerini kaldırarak teslim olan Filistinlilerin öldürülmesini desteklediğini belirterek, "Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar." ifadesini kullandı.

AA

