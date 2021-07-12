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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Filistin parasına el koyuyor!

12 Temmuz 2021, Pazartesi 20:15
İSRAİL, TOPLANAN VERGİLERDEN FİLİSTİN YÖNETİMİNİN ŞEHİT YAKINLARI İÇİN AYIRDIĞI ÖDENEĞİ KESME KARARI ALDI.

İsrail’in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, Filistin’in şehit ve tutuklu yakınları için ayırdığı kısmı keseceği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın sunduğu, Filistin yönetiminin, şehit, tutuklu ve yaralı aileleri için ayırdığı ödeneğin kesilmesini öngören önerisini kabul etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı Terör Fonlarıyla Mücadele Kurumunun, Filistin yönetiminin şehit ve tutuklu yakınlarına aktardığı ödeneğe ilişkin hazırladığı raporun onaylandığı ifade edildi. Raporda, Filistin yönetiminin, 2020 yılı boyunca şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine toplam 597 milyon şekel (183 milyon dolar) ödenek aktardığı bilgisine yer ve- rildi. Açıklamada, raporun onaylanmasının ardından, İsrail’in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden, şehit ve tutuklu yakınları için ayrılan kısmı (aylık 49.75 mil- yon şekel) keseceği ifade edildi.      

İSRAİL’İN KARARINA RAĞMEN ÖDENEKLER FİLİSTİNLİLERE ULAŞTIRILACAK      

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ise İsrail’in kararına rağmen şehit ailelerine ayılık ödenek aktarımına devam etme sözü verdi. Heyetin Basın Dairesi Sorumlusu Hasan Abdurabbu, şehit, tutuklu ve yaralı ailelerine yönelik siyasî, ahlaki, sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti. İsrail’in aldığı kararı ırkçı olarak nitelendiren Abdurabbu, bunun Filistin’in içişlerine karışma ve Filistin halkının haklarına yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti. İsrail yönetimi, 2019’da da Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesme kararı almıştı.

AA

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