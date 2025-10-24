"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İngiltere'den ülkedeki Müslüman kurumların korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi

24 Ekim 2025, Cuma 08:12
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 4 Ekim'de kundaklama girişimi yaşanan Peacehaven Camisi'ni ziyaret ederek, ülkedeki Müslüman kurumlarının korunması için 10 milyon sterlinlik (Yaklaşık 561 milyon lira) ek güvenlik paketini duyurdu.

'İslâmofobi'yi İsrail yayıyor
'11 Eylül'le başlayan küresel oyun devam ediyor - Terör, işgaller ve yükselen İslamofobi
İslamofobi ile mücadele edilmeli

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 4 Ekim'de yaşanan kundaklama girişimine işaret ederek, "Peacehaven Camisi'ne yapılan saldırı korkunçtu. Britanya, onurlu ve hoşgörülü bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yaşayan herhangi bir topluma saldırının tüm ülkeye saldırı anlamına geldiğini kaydeden Starmer, "Müslüman toplumların ihtiyacı olan ve hak ettikleri güvenlik için ek 10 milyon sterlinlik güvenlik paketi açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Starmer, paylaşımında, Müslüman toplumuna saldırıya ve Müslüman karşıtı nefretin hiçbir türlüsüne hoşgörü göstermeyeceklerinin altını çizdi.

Ziyarete ilişkin görüntülerde Starmer, "Bunu söylemekten dolayı mutlu değilim. Keşke daha fazla güvenliğe ihtiyacımız olmasaydı. İbadethanelerin güvenliğini sağlamak zorunda olmamalıydık ancak ne yazık ki buna mecburuz. Bu benim ve İçişleri Bakanı'nın sorumluluğu. Nefret suçuyla mücadele için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İnanca yönelik tüm nefret suçlarının yüzde 44'ü Müslümanlara yönelik

Geçen sene aşırı sağcı sokak olaylarında camilerin ve Müslümanlara ait kurumların korunması için uygulamaya konan 29,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,6 milyar lira) güvenlik paketine ek olarak getirilen 10 milyon sterlinlik paketle ilgili Başbakanlıktan açıklama yapıldı.

Yeni paketle, camilere ve Müslüman kurumlarına güvenlik kamerası, alarm sistemleri, parmaklık sistemleri ve güvenlik görevlileri sağlanacağı belirtilen açıklamada, Mart 2024-Mart 2025 arasında ülkedeki Müslüman karşıtı nefret suçlarında yüzde 19'luk artış olduğu kaydedildi.

İnanca yönelik tüm nefret suçlarının yüzde 44'ünün Müslümanlara yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, değerlendirmesine yer verilen İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, şunları kaydetti:

"Peacehaven Camisi'ne yapılan korkunç saldırı çok basit şekilde daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ülkemizde istediğimiz inancı seçebilme, korku ve nefretten uzak bu inancı yaşayabilme hakkımız var. Bu hak korunmalıdır. Herhangi bir gruba yönelik şiddet, kışkırtma ve saldırılar hepimize karşı yapılmıştır. Bizi bölmeye çalışanlara karşı dik durmalıyız."

Ülkenin güneyindeki Peacehaven kasabasındaki camiye yönelik 4 Ekim'de düzenlenen saldırıda iki kişi caminin girişi kapısını ateşe vermişti. Saldırıda caminin girişi ve kapının önünde bulunan bir araç zarar görmüştü.

Kundaklama girişimini nefret suçu kabul eden bölge polisi, bugüne kadar 3 kişiyi gözaltına almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

    İngiltere'den ülkedeki Müslüman kurumların korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi

    ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı

    Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

    Stuttgart'ı 1-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yükseliyor

    "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder"

    15 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı

    İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"

    İslam Dünyasına birlik çağrısı

    Vergi ve zam bütçesi

    “Türkiye AB üyesi olmalı”

    61 milyon ton enkazla kaplanmış olan Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü var!

    Venezuela, ABD'nin olası askeri hamlesine karşı binlerce Rus uçaksavar füzesini kullanacak

    Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti 216 milyar dolar

    BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

    İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!

    'ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanma yasağını kaldırdı'

    Meloni'den Filistin Devleti'ni tanımak için Hamas şartı

    Yurdun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ali Ergün Ağabey dualarla
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı
    Genel

    “Toplumun temeli aile, ailenin temeli imandır” - “Aile, iman ve merhametle ayakta kalır”
    Genel

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!
    Genel

    İngiltere'den ülkedeki Müslüman kurumların korunması için 10 milyon sterlinlik ek güvenlik paketi
    Genel

    Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak
    Genel

    İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"
    Genel

    15 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.