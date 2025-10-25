'Her şeyimizi kaybettik'

Gazze Şeridi’nde varılan ateşkesin ardından Han Yunus kentindeki yıkılmış evine dönen Filistinli Ummu Kusay, işgalci İsrail ordusunun saldırıları sonucu her şeyini kaybettiğini söyledi.

8 Ekim 2023’te başlayan ve binlerce evi yerle bir eden İsrail saldırılarının ardından, bölgede enkazlar arasında yaşam mücadelesi sürüyor.

Ummu Kusay, evlerinin bulunduğu bölgeye döndüklerinde karşılaştıkları manzaranın kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirtti.

İsrail ordusunun silah zoruyla kendilerini evlerinden çıkardığını, kısa bir süre sonra da evlerinin tamamen bombardıman nedeniyle yıkıldığını kaydeden Filistinli kadın, geri döndüklerinde mahallelerinin harabeye dönüştüğünü dile getirdi.

Kusay, yaşadıkları yerin tamamen yıkıldığını, sokakların ve caddelerin tanınmaz hale geldiğini anlatarak artık bölgede suyun, elektriğin ve hayatın izine rastlanmadığını ifade etti.

Enkazdan bazı eşyaları çıkardığını ancak onların da kullanılamaz halde olduğunu söyleyen Kusay, gözleri dolarak evinin yıkıntılarını gösterdi.

İsrail askerlerinin kendilerini evlerinden çıkardıktan sonra bölgeye geri dönmelerine izin vermediğini belirten Ummu Kusay, "Bazı ihtiyaçlarımızı almak ya da yakın bir noktada barınmak için izin istedik, ancak her defasında engellediler. Her an yeniden saldırıya uğrama korkusuyla yaşıyoruz." dedi.

"Kış geliyor, başımızı sokacak bir yer bile yok"

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze’de binlerce ailenin evsiz kaldığını aktaran Ummu Kusay, yaklaşan kış öncesi barınma ve temel ihtiyaçlara yönelik yardım çağrısında bulundu.

En büyük dileğinin, çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri bir eve sahip olmak olduğunu ifade eden Filistinli kadın, enkazın kaldırılıp yeniden yaşam alanlarının oluşturulmasını istedi.

"Kış geliyor, başımızı sokacak bir yer bile yok. Bize karavan, çadır, yaşamaya uygun herhangi bir şey ulaştırabilirler. Su göndersinler, ilaç ulaştırsınlar. Burada hayata dair hiçbir şey kalmadı." diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getiren Ummu Kusay, uluslararası topluma da insani yardımların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Ummu Kusay, sözlerini şöyle bitirdi:

"Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Önümüz kış, çocuklarımız var. Onlar (İsrail) bizi sıfır noktasına geri gönderdi. Yüz yıl geriye gittik. Gazze’nin güneyinde ateşkesin ardından dönen sivillerin çoğu, evlerinin yerinde yalnızca enkaz buldu. Her şeyimizi kaybettik, ama yine de burada kalıp yeniden ayağa kalkmaktan başka çaremiz yok."

Han Yunus kentinde olduğu gibi Gazze genelinde de binlerce konut tamamen yıkıldı, on binlercesi oturulamaz hale geldi. İsrail saldırılarından geriye, sadece beton yığınları ve yaşam mücadelesi veren insanlar kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın planının ilk aşamasıyla 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Filistinliler için hayat normale dönmüş değil. İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde Filistinliler, yıkılmış evlerinin yerinde yalnızca enkaz buluyor. Akan kan ateşkesle şimdilik durmuş olsa da Gazze’deki çile, soğuk kış günlerinde yıkıntılar arasında devam ediyor.