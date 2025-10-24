"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

İBB soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

24 Ekim 2025, Cuma 09:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedildi.

 

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"

AA

