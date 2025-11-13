"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alındı

13 Kasım 2025, Perşembe 04:42
Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı emeklilik reformunun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Mecliste oylandı.

Emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e taşıyan tartışmalı reformun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklife 146 milletvekili "hayır" 255 milletvekili ise "evet" dedi.

Teklife hükümet kanadının yanı sıra Sosyalist Parti (PS) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) "bir aldatmaca" olarak nitelediği teklife karşı oy kullandı.

Teklifin Ulusal Mecliste kabul edilmesiyle birlikte ülkede 2028’e kadar emeklilik yaşı 62’ye sabitlendi.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden PS, parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Lecornu hükümeti ise 2026 bütçe tasarısında bazı değişikliklere gitme sözü vermişti.

Fransa’da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açarken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Barnier’nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül’de Ulusal Mecliste yapılan güven oylamasından çıkamamıştı. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu, 12 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.

Muhalefetin hükümeti düşürmek için Ulusal Meclis'e verdiği 2 ayrı gensoru önergesi 16 Ekim'de reddedilmişti. PS milletvekillerinin çoğu önergeye destek vermeyerek, Lecornu hükümetinin düşmesini engellemişti.

AA

