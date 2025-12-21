"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Garantörler nerede?

21 Aralık 2025, Pazar 17:04
10 Ekim’de 35 ülkenin imzasıyla ilan edilen Gazze ateşkesi İsrail’in sürekli ihlâlleri sonucunda kâğıt üzerinde kaldı.

Gıda yardımlarını engelleyen Tel Aviv yönetimi sivillere yönelik saldırılarına da devam ediyor. Son olarak Filistinlilerin enkazlar arasında yaptığı düğünü bombalayarak katliam yaptı. Katliamda 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Öte yandan bölgede yaşanan gıda krizine ilişkin BM çalışması 1 milyon 900 bin Filistinlinin açlık çektiğini gösterdi. Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması raporuna göre 1 milyon 600 bin kişi ‘Kriz ya da daha kötü’ düzeyde gıdasızlık yaşıyor. 571 binine acil gıda verilmesi gerektiği belirtilirken 100 bin kişi için ‘Felaket durumdalar’ tespiti yapıldı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TESK’ten iktidara acil çağrı

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı

    İsrafı azaltmak; suyu, toprağı ve emeği korumaktır

    DEĞİŞİM HUKUKLA OLUR

    Düğünde vuruldular

    İmran Han’a hapis cezası

    Garantörler nerede?

    Erzurum'da 1001 hatim başladı

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Venezuela Dışişleri Bakanı: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

    Bütçe faiz batağında
    📷

    İslam alemi Medresetüzzehra Modelini örnek almalı - Hutbe-i Şâmiye’deki değerlendirmeler hâlâ çok değerli

    Üretici de tüketici de yokluk içinde

    ‘Mavi Vatan’ kaldı mı?

    İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

    Görülmemiş istikrarsızlık dönemindeyiz

    İsrail’e cephane taşıyan o gemiyi durdurun

    Türkiye yaşadığı olaylarla yüzleşemedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bütçe faiz batağında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Üretici de tüketici de yokluk içinde
    Genel

    Venezuela Dışişleri Bakanı: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
    Genel

    Can Kardeş’in unutulmayan çizeri Ethem Kara - Vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Genel

    Erzurum'da 1001 hatim başladı
    Genel

    Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    Genel

    Dem: MHP bir hayal kırıklığı
    Genel

    1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.