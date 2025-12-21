Garantörler nerede?

10 Ekim’de 35 ülkenin imzasıyla ilan edilen Gazze ateşkesi İsrail’in sürekli ihlâlleri sonucunda kâğıt üzerinde kaldı.

Gıda yardımlarını engelleyen Tel Aviv yönetimi sivillere yönelik saldırılarına da devam ediyor. Son olarak Filistinlilerin enkazlar arasında yaptığı düğünü bombalayarak katliam yaptı. Katliamda 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Öte yandan bölgede yaşanan gıda krizine ilişkin BM çalışması 1 milyon 900 bin Filistinlinin açlık çektiğini gösterdi. Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması raporuna göre 1 milyon 600 bin kişi ‘Kriz ya da daha kötü’ düzeyde gıdasızlık yaşıyor. 571 binine acil gıda verilmesi gerektiği belirtilirken 100 bin kişi için ‘Felaket durumdalar’ tespiti yapıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.