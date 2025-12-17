Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin üretim kabiliyetini kaybettiğini ve borç içinde yaşadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları sebebiyle Türkiye’de üretim yapılamadığını savunan Altıntaş, “İşlevsiz hâle gelmiş bu devasa kurumların liyakatli ve ehliyetli ellerde idare edilerek, milletin refahı, selameti ve geleceği istikametinde bir proje uygulayabilmelerine imkan verilmelidir” dedi. Haydar Altıntaş, “geçmişte Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri konumunda bulunduğunu” söyleyerek, “Bugün artık her şey ithal edilmekte, Türk tarımının yerli ve milli bir hali kalmamıştır” diye konuştu. AA

