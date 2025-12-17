Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu.

Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Maaret Numan kentindeki eski "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü. Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. AA

