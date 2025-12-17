"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

17 Aralık 2025, Çarşamba 11:33
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde eski bir güvenlik merkezinde toplu mezar bulundu.

Suriye-Humus'ta 4 toplu mezar bulundu
Şam kırsalında toplu mezar tespit edildi
Suriye-Humus'ta toplu mezar bulundu

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Maaret Numan kentindeki eski "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya Başmüftüsü de ülkenin kahramanı olan Ahmed'i ziyaret etti

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

    'Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı'

    İsrail ordusunda 'toplu istifa' olasılığı alarmı

    Deutsche Welle, Rusya tarafından “istenmeyen kuruluş” ilan edildi

    Avustralya'dan Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu

    Yasadışı bahis operasyonu

    Ertuğrul Özkök: Korkuyorum, alınıp götürülme endişem var

    Emekli ve çalışanlar enflasyona ezdirilmemiş

    Fabrikalarda alarm zili

    AB: Gazze’ye yardımlar sel gibi akmalı

    Enflasyon düşecek dediniz ikiye katlandı

    16 milyon emekli perişan

    UCM Netanyahu kararında ısrarlı

    Beşeriyetin İslâm’a ihtiyacı var

    Bursa’da 8 şirket bir günde iflas etti

    Dinî vecibeler anayasal hak

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avustralya Başmüftüsü de ülkenin kahramanı olan Ahmed'i ziyaret etti
    Genel

    Avustralya'dan Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"
    Genel

    İsrail ordusunda 'toplu istifa' olasılığı alarmı
    Genel

    Deutsche Welle, Rusya tarafından “istenmeyen kuruluş” ilan edildi
    Genel

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    Genel

    Ali Eski, dualarla uğurlandı
    Genel

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    'Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.