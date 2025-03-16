Gazze’de açlık tehlikesi yeniden gündemde

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 13 gündür insanî ve tıbbî yardım için sınır kapılarını kapalı tutması ve Filistinlilerin yüzde 80’inin gıda kaynaklarını kaybetmesi sebebiyle bölgede açlık tehlikesinin yeniden ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Hiçbir değeri olmayan İsrail, Ramazan ayında yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor

Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar Açıklamada, temel gıda maddelerinin temin edilememesi ve çarşılarda ürünlerin tükenmesi, aşevlerinin faaliyetlerinin ve yardım kuruluşlarının yardımlarının durması sebebiyle Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80’inin gıda kaynak- larını kaybettiği, bölgedeki fırınların yaklaşık yüzde 25’inin faaliyetlerini durdurduğu ve bu durumun halka sunulan ekmek miktarını etkilediği kaydedildi. Yakıtın tükenmesi yüzünden diğer fırınların da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılan açıklamada, “Kuyuları ve arıtma tesislerini çalıştıran yakıt girişinin engellenmesi sonucu içme suyu temininde yaşanan büyük kriz sebebiyle Gazze’deki Filistinlilerin yüzde 90’ı artık su kaynağı bulamıyor.” ifadesi kullanıldı.

*** Filistinlilere haksızlık yapılıyor Avusturya’da yaşayan siyonizm karşıtı Musevî aktivistler, Yahudîliğin siyonizm ile özdeşleştirilmesine karşı çıktıklarını belirterek, Filistinlilere yönelik haksızlıkların meşru gösterilmesine karşı seslerini yükselttiklerini açıkladılar. Bildirinin imzacıları, apartheid rejiminin sona ermesi için çağrıda bulundu. Ülkedeki siyonizm karşıtı Musevî oluşumunun öncülerinden aktivist Dalia Sarig Fellner, başkent Viyana’da düzenlenen basın toplantısında, bu ülkede yaşayan siyonizm karşıtı Yahudîler tarafından imzalanan ortak bir bildiri hazırladıklarını söyledi. Sarig Fellner, “Bu bildiri ile şunu söylemek istiyoruz; Yahudîlik siyonizm değildir, Filistin’de yaşananlar bizim adımıza yapılmıyor. Biz Musevîler olarak, apartheid rejiminin sona ermesi, kolonyal anlayışın son bulması ve özgür Filistin için sesimizi yükseltiyoruz.” dedi. AA

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