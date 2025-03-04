Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar

İSRAİL, YENİ BİR BARBARLIK ÖRNEĞİ SERGİLEYEREK GAZZE’YE GİDEN İNSANÎ YARDIMLARI DURDURDU. ATEŞKES KARARLARININ HİÇE SAYILDIĞI BU GELİŞMEYİ NETANYAHU “BEDAVA YEMEK YOK ” DİYEREK DUYURDU.

NETANYAHU: AÇ KALSINLAR

İsrail, bombalarla öldüremediği Gazzelilere giden ilâç, gıda ve barınma malzemelerinin girişini durdurdu. Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye insanî yardımların girişlerini durdurma kararına ilişkin olarak, Gazze’deki Filistinlilere "bedava yemek olmayacağını" söyledi. Netanyahu, Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini de ima etti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma insanî yardımlar için "İsrail'e baskı" yapılması çağrısı yaptı. "Gazze'ye insanî yardım girişini engelleme kararını 'ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz" denilerek, bu kararın, özellikle Ramazan ayında, bölgede yaşanan ve derinleşen acılar göz önüne alındığında, felâkete yol açabileceği belirtildi.

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''Bedava yemek olmayacak''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye insanî yardımların girişlerini itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, “Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava yemek olmayacak” ifadesini kullandı.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas’ın Witkoff’un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, “Bu sabah itibarıyla Gazze’ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik” dedi. Netanyahu, “Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır.” ifadeleriyle Gazze’ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.

“Tel Aviv yeni savaş planı yapıyor”

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi’ne karşı tansiyonu yükseltme planını devreye sokabileceğini iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN’nın bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, Tel Aviv’in Gazze Şeridi’ne karşı “cehennem” olarak nitelendirdikleri planı bir hafta içinde devreye sokabileceği öne sürüldü. Plan çerçevesinde Gazze Şeridi’nde elektriğin tamamen kesileceği ve kuzeye geçen Filistinlilerin yeniden tehcir edileceği aktarılan haberde, plan çerçevesinde Gazze’ye kapsamlı askeri saldırıların da başlatılacağına işaret edildi. Israel Hayom gazetesindeki haberde de “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik plan kapsamında elektrik ve suyun kesileceği gibi ABD’nin yeni önerisini kabul etmesi yönünde Hamas’a baskı kurmak için suikast operasyonları da olacak” ifadeleri kullanıldı. Kudüs - aa

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Gazze hükümeti: Bu bir soykırım

Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım girişini engellemesinin, aç bırakma yöntemiyle bölgedeki soykırımı sürdüreceği anlamına geldiği uyarısında bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yardım girişini durduracağını duyurmasının, “verdiği sözleri ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini yeniden teyit etmesi” anlamına geldiği kaydedildi. İsrail’in, “uluslararası yasaları umursamadığını ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını” bir kez daha teyit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail’in saldırılarıyla bölgeyi yakıp yıkması nedeniyle tüm üretim ve iş sektörlerinin durduğu bölgede, yardım girişlerinin engellenmesinin, gıda tedarikini yardımlarla sağlayan Filistinliler için “aç bırakma” anlamına geldiği vurgulandı. Gazze - aa

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İnsanî yardımlar için “İsrail’e baskı” çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi’ne insanî yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail hükümetinin Gazze’ye insanî yardım girişini engelleme kararını ‘ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.’ Bu kararın, özellikle ramazan ayında, bölgede yaşanan ve derinleşen acılar göz önüne alındığında, felakete yol açabilecek sonuçları konusunda uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, uluslararası toplum ve tüm taraflara, Gazze’ye insanî yardımları sürdürülebilir bir şekilde kabul ettirmeleri için sorumluluk almaya ve İsrail hükümetinin Filistinlilerin acısını ve açlığı kendi siyasi şartlarını dayatmak için bir silah olarak kullanmasına engel olunması çağırısında bulunuldu. Ramallah - aa