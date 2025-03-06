Hiçbir değeri olmayan İsrail, Ramazan ayında yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istiyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından Filistinlilere yönelik tehditlerini artıran İsrail'in bölgede yeni bir "açlık dalgası" oluşturmak istediği ifade ediliyor.

Gazze'ye insani yardım girişini durduran İsrail'e büyük tepki

Gazze'ye insani yardımların girişi için "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu ancak İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

İsrail medyası, dün, Tel Aviv yönetiminin bir hafta içinde Gazze Şeridi'ne karşı "cehennem" olarak nitelendirdikleri tansiyonu yükseltme planını bir hafta içinde devreye sokabileceğini iddia etti.

Plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nde elektriğin tamamen kesileceği ve kuzeye geçen Filistinlilerin yeniden tehcir edileceği aktarılan haberde, plan çerçevesinde Gazze'ye kapsamlı askeri saldırıların da başlatılacağına işaret edildi.

Haberde, planın Gazze Şeridi'nde önceki hafta ve aylara kıyasla benzeri görülmemiş bir gerilim yaratacağı iddia edildi.

Israel Hayom gazetesindeki haberde de "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik planı kapsamında elektrik ve suyun kesileceği gibi ABD'nin yeni önerisini kabul etmesi yönünde Hamas'a baskı kurmak için suikast operasyonları da olacak." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardımların girişi durduruldu

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima eden İsrail Başbakanı 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımların girişlerini durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, 2,4 milyon Gazzeliyi sağlık felaketine sürüklüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail'in sürekli tekrar ettiği bu tehditlerin son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemek isteyen İsrail güçlerinin planlarını ortaya çıkaran bu tehditleri şiddetle kınadığını ifade eden Sevabite, "İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç ettirme, bölgede elektrik ve suyu kesme tehditleri tam teşekküllü bir suçtur. Ayrıca toplu cezalandırma ve sivillerin kasten hedef alınmasını yasaklayan Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukukun apaçık ihlalidir." dedi.

"Bu tehditler, etnik temizlik siyaseti güden, uluslararası sözleşmeleri veya siyasi baskıları hiçe sayan ve uluslararası camianın sessizliği ve bazı tarafların işbirliğinden istifade eden İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyuyor." diyen Sevabite, Tel Aviv'in bu suçlarını sürdürmesi durumunda Gazze'de görülmemiş bir insani felaket yaşanacağı uyarısında bulundu.

Sevabite, İsrail'in Gazze'ye elektrik ve suyu kesme tehditlerinin, Gazze'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana tamamen elektriksiz ve ciddi su sıkıntısı içinde olduğu bir zamanda yapılmasının da manidar olduğunu ifade etti.

Sevabite ayrıca, "İsrail'in saldırıları sonucu elektrik üretim santrali ve dağıtım şebekelerinin altyapısının tahrip olması, ayrıca işletmesi için gerekli yakıtın girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze tamamen elektriksiz kaldı." diye konuştu.

Aakaryakıt ithalatına getirilen yasak, alternatif elektrik jeneratörlerinin çalıştırılamamasına yol açarken, yoğun saldırıların olduğu aylarda İsrail, Filistinlilerin evlerinin çatılarına yerleştirdiği güneş enerjisi panellerini de hedef aldı.

Su kesintilerine ilişkin Sevabite, Gazze Şeridi'ne ulaşan suyun çok az olduğunu, İsrail'in kuyuları ve kanalizasyon şebekelerini hedef alması sonucu çoğu kentte ciddi bir su krizi yaşadığını belirtti.

Sevabite ayrca, İsrail'in yıkım ve toplu cezalandırma politikasının, Gazze'de zorlu ve insanlık dışı koşullarda yaşayan 2,4 milyondan fazla Filistinlinin hayatını tehdit eden bir sağlık felaketine yol açtığını kaydetti.

Uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail'in Gazze'deki Filistin varlığını hedef alan saldırı ve ihlallerini durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapan Sevabite, uluslararası toplumdan sessizliği bozmasını ve kanuni ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'yi yaşanmaz bir yere dönüştürmeyi amaçlıyor

Filistinli analist ve yazar İbrahim el-Medhun, yaptığı açıklamada, İsrail'in son dönemde dile getirdiği tehditlerin, soykırıma dayanan geçmişi nedeniyle tehlikeli bir durum oluşturduğunu ifade etti.

"İsrail bu tehditler ile Filistin halkını açlığa ve mahrumiyete sürüklemeyi amaçlıyor. Gazze'de yaşamı neredeyse imkânsız hale getiriyor." ifadelerini kullanan Medhun, İsrail'in bu tehditleri uygulayarak "Gazze'deki direnişe, Filistin tarafına yeni bir hak tanımaksızın İsrailli esirlerin serbest bırakılması için baskı yapmaya çalıştığını" sözlerine ekledi.

Medhun, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen yaşanmaz bir alana dönüştürmeyi ve halkı "gönüllü olarak terk etmeye ve göç etmeye" zorlamayı amaçladığını vurguladı.

İsrail'in Filistinlileri yerinden etmek için bu tür tehditlerde bulunmasının beklendiğini söyleyen Medhun, Gazze Şeridi'ni tamamen yaşanmaz bir alana dönüştürme planının uygulanmasının binlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanacağı konusunda da uyarıda bulundu.