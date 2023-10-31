Gazze’de sokak çatışmaları

Hamas, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail güçleriyle savaşçıları arasında “ağır çatışmaların” yaşandığını açıkladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız şu anda Gazze’nin kuzeybatısına giren işgal güçleriyle otomatik ve tanksavar silahlar kullanarak ağır çatışmalara giriyor” denildi. Hamas savaşçıları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmaların önümüzdeki günlerde şiddetlenerek devam edeceği öngörülüyor. El Kassam Tugayları kısa bir süre önce de Filistin toprakları ile İsrail arasındaki ana geçiş noktası olan ve savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana kapalı tutulan Erez’deki bir İsrail askeri mevzisine “havan mermileri ve roketler” fırlattıklarını duyurmuştu. Euronews Türkçe’nin haberine göre İsrail ordusu, hafta sonu Gazze’ye yönelik kara operasyonunu genişleterek yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Haber Merkezi

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