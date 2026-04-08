"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE

"Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi" Düzce'de yankılanacak

08 Nisan 2026, Çarşamba 23:50
Bediüzzaman Haftası kapsamında "Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi" konusu Düzce'de konuşulacak.

Bediüzzaman Said Nursî’nin 66. vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri rahmet ve duaya vesile olmaya devam ediyor. Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü ve Düzce Yeni Asya gazetesi temsilciliği tarafından tertip edilen "Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi" paneli için Düzce'de hazırlıklar tamamlandı. 

Düzce, panele hazır

Bilbordlara asılan afişlerle tüm vatandaşlar panele davet ediliyor. Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen reklam panoları ve afişlerle hem programın duyurusu yapılıyor hem de tüm halk davet ediliyor.

Moderatörlüğünü Abdurrahman Kılıç'ın yapacağı programa, Prof Dr. İlyas Üzüm, Doç. Dr. Osman Özkul, araştırmacı-yazar Mustafa Akça konuşmacı olarak katılacak. Program ücretsiz olup, 12 Nisan Pazar günü, saat 14:00'te Esen Düğün Salonu'nda yapılacak. 

Kur’ân-ı Kerim’in ve onun bir çağdaş tefsiri olan Risale-i Nur’un ifade ettiği demokrasi, insaniyetin içinde bulunduğu sıkıntıların ve değişim sancılarının yegâne çözüm yolu olacaktır. Zira Bediüzzaman Hazretleri “Asya’nın bahtını, İslâmiyet’in taliini açacak, yalnız meşrutiyettir ve hürriyettir” ve “Meşrutiyet… Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz” sözleriyle, kurtuluşun ancak ve ancak Kur’ân-ı Kerîm’in ifade ettiği manadaki demokraside olduğunu ve bunun bir ütopya olmayıp Asr-ı Saadetteki uygulamaların bize örnek teşkil ettiğini müjdelemektedir.

Daha fazlasını konuşacağımız "Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi" başlıklı bu anlamlı panele herkes davetlidir.

    Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tekrar durduruldu

    İsrail geçici ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: Ölü sayısı 254'e çıktı

    İsrail: Sinagogu biz vurduk

    Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

    "Donald, topal ördek çıktın"

    BM’den kalıcı barış çağrısı

    Enerji piyasalarında kısa sürede normalleşme beklenmiyor

    Gediz Nehri taştı: Bağlar su altında kaldı

    Ateşkes sonrası ilk gemiler geçti

    Anne ve oğlu Müslüman oldu

    Çiftçi zor durumda

    Türk tipi başkanlık felâketimiz oldu

    Aksa’ya yine çirkin saldırı

    İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu

    2 haftalık ateşkes kararıyla ilgili İran ile ABD'den açıklama

    Eskişehir’de hizmet seferberliği - Yeni merkez dualarla açıldı

    Üsküdar Belediyesine operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

    Çiftçi zor durumda

