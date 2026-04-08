Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

08 Nisan 2026, Çarşamba 20:20
Gazze Şeridi’nde hastanelerin yüzde 94’ü hasar gördü, 36 hastane hizmet dışı kaldı, 18 hastane sınırlı hizmet verebiliyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS), 7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yayımladığı raporda saldırı ve ablukanın gölgesinde özellikle Gazze’de sağlık sisteminin çöküş noktasına ulaşmış durumda olduğu kaydedildi. 

Rapora göre, İsrail saldırıları ve abluka sebebiyle sağlık sektörünün çöküş noktasına geldiği Gazze Şeridi’nde hastanelerin yüzde 94’ü hasar gördü ve 36 hastane hizmet dışı kaldı, 18 hastane ise sınırlı hizmet verebiliyor. 3 bin 800’ü çocuk 18 bin 500 hasta acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

İlâç stokları tükeniyor

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde de gerileme kaydedildi; bunların da sadece yüzde 1,5’inin tam kapasiteyle çalışıyor, hizmet kapasiteleri de yarısından daha azına düştü. Bölgedeki sağlık krizinin boyutu temel ilaçların yüzde 51’inin stoklarının tamamen tükenmesiyle daha da derinleşti. İlaç eksikliği, kronik hastalar başta olmak üzere binlerce hastanın düzenli tedaviye erişimini kısıtlıyor.

Yetersiz beslenme hasta ediyor

Gazze Şeridi’nde özellikle çocuklar ve kadınlar endişe verici beslenme şartlarıyla karşı karşıya. IPC’nin raporuna göre, Ekim 2026 ortasına kadar tahminler, akut yetersiz beslenmenin 101 bin bebek ve çocuğun (6-59 ay arası) hayatını tehdit ettiğine; bunlardan 31 binin ise kritik aşamada olduğuna işaret ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 37 bin hamile ve emziren kadın şiddetli yetersiz beslenme riski taşıyor, bunlardan on binlercesi de yüksek sağlık ve beslenme riskine maruz kalıyor. 

AA

Okunma Sayısı: 194
