"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Aksa’ya yine çirkin saldırı

08 Nisan 2026, Çarşamba 10:38
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in, Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı’ndan sahaya girdiği belirtildi. Açıklamada, Ben-Gvir’in düzenlediği baskına dair daha fazla detaya yer verilmedi. 

İsrail, ABD ortaklığında İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri tamamen kapatmıştı. 

İdam kararına iptal isteği Yüksek Mahkemede

İsrail’de muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Gilad Kariv, 30 Mart’ta Mecliste kabul edilen ve Filistinli esirlere idam cezası öngören yasanın iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Söz konusu yasayı ırkçı ve aşırıcı olarak nitelendiren Kariv, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudî Gücü Partisi’ne işaret ederek, “Bu bir yasa değil; tüm görevlerinde başarısız olmuş bir partinin popülist ve milliyetçi seçim kampanyasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Kariv, yasanın Likud Partisi’nin aşırı sağa kayışını ve Şas Partisi’nin temel değerlerinden taviz verdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Yasanın, ordu ve cezaevi yönetimini riske atacağını, ülkenin uluslararası konumuna ciddi zarar vereceğini belirten Kariv, İsrail Meclisi ve hükümet hukuk danışmanlarının mahkemeye sunacakları görüşlerde yasanın iptalini desteklemelerini umduğunu dile getirdi. 

 

AA

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.