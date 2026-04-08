Aksa’ya yine çirkin saldırı

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir’in, Mescid-i Aksa’nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı’ndan sahaya girdiği belirtildi. Açıklamada, Ben-Gvir’in düzenlediği baskına dair daha fazla detaya yer verilmedi. İsrail, ABD ortaklığında İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri tamamen kapatmıştı. İdam kararına iptal isteği Yüksek Mahkemede İsrail’de muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Gilad Kariv, 30 Mart’ta Mecliste kabul edilen ve Filistinli esirlere idam cezası öngören yasanın iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Söz konusu yasayı ırkçı ve aşırıcı olarak nitelendiren Kariv, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudî Gücü Partisi’ne işaret ederek, “Bu bir yasa değil; tüm görevlerinde başarısız olmuş bir partinin popülist ve milliyetçi seçim kampanyasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Kariv, yasanın Likud Partisi’nin aşırı sağa kayışını ve Şas Partisi’nin temel değerlerinden taviz verdiğini ortaya koyduğunu söyledi. Yasanın, ordu ve cezaevi yönetimini riske atacağını, ülkenin uluslararası konumuna ciddi zarar vereceğini belirten Kariv, İsrail Meclisi ve hükümet hukuk danışmanlarının mahkemeye sunacakları görüşlerde yasanın iptalini desteklemelerini umduğunu dile getirdi. AA

