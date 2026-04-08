Türk tipi başkanlık felâketimiz oldu

Eski Bakan Hüseyin Çelik ve AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç , yargıdaki tıkanma ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilerle AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Ankara’da düzenlenen bir konferansta konuşan Millî Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç mevcut yargı düzeni ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. AKP’nin kurucu isimlerinden Çelik partili cumhurbaşkanlığı sistemini “Türkiye’nin felaketi” olarak nitelendirirken, Kılıç ise Anayasa Mahkemesi’nin “ürkek” davrandığını belirterek AİHM kararlarının cesaretle uygulanması çağrısı yaptı.

AİHM kararlarını uygulayın

Yargı krizine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının tanınmamasına geniş yer ayıran Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) mevcut tavrını da hedefe koydu. AYM’nin kendi kararlarını uygulamayan yerel mahkemelere karşı etkisiz kaldığını savunan Kılıç, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarında sergilediği ürkek ve kaygılı duruşu mahkemenin bilinen hürriyetçi tutumuna zarar vermektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce verilen ihlal kararları cesaretle uygulanmalı ve haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Yargıyla ilgili sorunlar artık ertelenebilecek meseleler olmaktan çıkmıştır.”

Gerçekten bir hukuk devleti miyiz?

Konferansın bir diğer konuşmacısı Hüseyin Çelik ise doğrudan siyasetin işleyişine ve sistemdeki tıkanıklığa dikkat çekti. Çelik, siyasetteki tek adamlaşma eğilimine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ağır bir dille eleştiren ve mevcut düzenin demokratik bir cumhuriyetle bağdaşmadığını savunan Çelik, adalet ve ekonomi vurgusu yaptığı şunları söyledi: “Türkiye’nin felaketidir partili cumhurbaşkanlığı ve bugünkü bize has, ‘Türk tipi’ başkanlık sistemi bizim felaketimiz olmuştur. Şimdi siz cumhurbaşkanısınız ve bir partiniz var. Muhalefet partisine ağzınıza geleni söylüyorsunuz. O size karşılık verdiği zaman cumhurbaşkanına hakaret etmiş oluyor. Bütün konuşmacılar ifade ettiler, biz gerçekten bir hukuk devleti miyiz?”

Ankara - Anka