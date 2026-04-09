Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zalimlere Biz Cehennem ateşini hazırladık ki, duvarları çepeçevre onları kuşatır. Su istediklerinde, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir sıvı verilir... Kehf Sûresi: 29 HADİS: İnsan vücudunda 360 eklem vardır. Herbir ekleme karşılık bir sadaka vermek gerekir. Mescidden bir pisliği gidermen, yoldan bir şeyi kaldırman birer sadakadır... Camiü’s-Sağir, No: 2829

