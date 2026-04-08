İsrail geçici ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: Ölü sayısı 254'e çıktı

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ölenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

saldırılarda 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254 kişinin öldüğü, 1165 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Beyrut'a şiddetli hava saldırıları

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi. Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu, hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesi hava saldırısına hedef oldu.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu saldırıdan önce uyarıda bulunmadı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusunda cenazeye katılanları hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok bölgeye eş zamanlı saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Saldırı sonucu 10 kişi öldü.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir noktayı da vurdu.

Sur'un Kasimiyye yolunda seyreden 2 motosiklet insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 1 kişi öldü.

Nebatiye vilayetine bağlı Mimis beldesi çevresinde seyir halindeki bir araca İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara beldesi de İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

İsrail'e ait İHA'lar, Kasimiyye ve Bulat beldelerinde iki aracı, Kefr Dunin ve Şehabiyye beldelerinde ise birer motosikleti vurdu. Saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Sınıra yakın Kefre ve Mecdel Silm bölgeleri de İsrail topçularınca vuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Uluslararası çabalara rağmen İsrail saldırganlığa devam ediyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgede gerilimin engellenmesi için uluslararası çabalara rağmen İsrail'in "saldırganlığa devam ettiğini" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın barışçıl çözüm yollarına açık olduğunu belirten Avn, "Lübnan, savaşı durdurmak için Avrupa ve Belçika'nın her türlü desteğini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Avn, ülkesine yönelik saldırılara dikkati çekerek, "İsrail, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Bekaa ve güney bölgelerine yönelik vahşi bombardımanını sürdürmekte, sivilleri hedef almakta ve yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan katliamlar gerçekleştirmektedir." dedi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğünü vurgulayan Avn, "Bölgede gerilimi dizginlemeye yönelik uluslararası çabalara rağmen İsrail saldırganlığının devam ettiği görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Avn, daha önce açıkladıkları "müzakere girişimi" konusundaki çağrıyı da yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan, askeri gerilimin durması için Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin sağlanması konusunda doğrudan müzakerelerin yapılacağı girişime bağlı olmayı sürdürüyor.

Ancak, İsrail saldırılarını sürdürmekte ve karşılık vermeyi reddediyor. Lübnan, silahın devlet elinde olması ve devlet otoritesinin tüm ülke topraklarında hakim kılınması ilkesine bağlı."

Prevot ise Belçika ve Avrupa Birliği'nin Lübnan'a siyasi ve insani düzeyde gerekli desteği sunmaya hazır olduğunu ifade ederek sosyal, sağlık ve kalkınma alanındaki yardım miktarını iki katına çıkaracaklarını söyledi.

MSF: İsrail'in Lübnan'ın yoğun bölgelerinde ayrım gözetmeyen saldırıları kabul edilemez

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Lübnan'daki Acil Durum Koordinatörü Christopher Stokes, İsrail'in Lübnan'ın yoğun bölgelerindeki ayrım gözetmeyen saldırılarının tümüyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Stokes, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan yoğun saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ile İran arasında geçici "bölgesel ateşkes" ilanından 10 saatten kısa bir süre sonra İsrail'in, Lübnan genelinde birçok şehir ve kasabaya saldırdığını belirten Stokes, "İsrail güçlerinin Lübnan genelindeki bu büyük ölçekli saldırısı, Beyrut, Saida ve Baalbek şehirleri dahil birçok yeri etkiledi. Birçok hastaneye çok sayıda hasta geldiği bildirildi. Lübnan Sağlığı Bakanlığına göre, yüzlerce kişi öldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Stokes, yoğun nüfuslu bölgelere yapılan bu ayrım gözetmeyen saldırıların tümüyle kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

MSF ekiplerinin, Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'ne gelen, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastaya müdahale ettiğinin altını çizen Stokes, hastaların şarapnel yaralanmaları ve ağır kanamalarla geldiğini dile getirdi.

Stokes, "Sivillere yönelik sürekli saldırılar durdurulmalı. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar korunmalıdır. İnsanların tekrar tekrar zorla yerinden edilmesi bir savaş suçudur ve durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Fars Haber Ajansı: İran, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlanıyor

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, "Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD'nin Netanyahu'yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran'da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, şunları kaydetti:

“Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir.”

İran: Lübnan'a saldırılar durdurulmazsa bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde, "pişman edici bir karşılık" vereceklerini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail’in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklamasını yayınladı.

İsrail'in ateşkese varılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden Beyrut’ta "vahşice bir katliama" başladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan’a düzenlenen saldırılar "en şiddetli şekilde" kınandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.

Trump, ABD-İran anlaşmasına Lübnan’ın "Hizbullah nedeniyle" dahil edilmediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, PBS kanalının muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Trump, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilip edilmediği yönündeki soruya, "Evet, anlaşmaya dahil edilmediler." yanıtını verdi.

Lübnan'ın neden anlaşma dışında kaldığı sorusu üzerine ABD Başkanı, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını onaylayıp onaylamadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Trump, "Bu, anlaşmanın bir parçası, bunu herkes biliyor. Bu ayrı bir çatışma." dedi.

İsrail ordusundan Lübnan genelinde saldırılar düzenleyeceği tehdidi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Beyrut'un Dahiye bölgesini terk edip yıkımı Lübnan'ın diğer bölgelerine de taşıyacağını ileri sürerek başta başkent Beyrut'un diğer bölgeleri olmak üzere tüm ülkeyi hedef almakla tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyini terk ederek ülkenin diğer bölgelerine yayıldığını ileri sürdü.

Hizbullah mensuplarının Beyrut'un diğer bölgelerinde konumlanmasının yıkımı diğer bölgelere taşıyacağını savunan Adraee, Hizbullah mensuplarına her yerde saldırı düzenleyeceklerini kaydederek Lübnan halkını tehdit etti.

Adraee, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Beracine, Tahivita el-Gadir ve Şiyah mahallelerine saldırıların sürdürüldüğünü belirterek, bölge sakinlerine evlerini terk etme çağrısında bulundu.



İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şebriha'da bir noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin yaşadıkları yeri terk etmesini istedi.

Lübnan ordusu, İsrail saldırıları nedeniyle güneye dönüşte acele edilmemesi konusunda aileleri uyardı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kara saldırıları başlattığı bölgelere yaklaşılmaması gerektiği vurgulanarak, bunun sivillerin güvenliği açısından hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi durumda, devam eden saldırılar nedeniyle can güvenliğinin tehlikeye girebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, halktan bölgede konuşlu Lübnan askeri birliklerinin talimatlarına uyması ve patlamamış mühimmat ile İsrail saldırılarından kalan şüpheli cisimlere karşı dikkatli olması istendi. Halka, bu tür mühimmat veya şüpheli cisimlerin tespit edilmesi halinde ise en yakın askeri ya da güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu Lübnan halkını tehdit etti

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zehrani Nehri'nin güneyinde bulunan Lübnanlılar için uyarı yayımladı.

"Lübnan'daki çatışmalar devam ediyor ve ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor." ifadesini kullanan Adraee, bölgeye saldırı düzenlemekle tehdit ederek, halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmesini istedi.

Adraee, güneyde kalanların ya da kuzeyden güneye doğru hareket edenlerin hayatlarını tehlikeye atacağı tehdidinde bulundu.

Bazı aileler evlerine dönmeye başladı

Öte yandan ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle güneyden göç etmek zorunda kanan bazı aileler evlerine dönmeye başladı.

Lübnan ordusu ise bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

BM'ye göre 1,2 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in saldırdığı Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Pope, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan'daki devam eden saldırıların "son derece endişe verici" olduğunu belirten Pope, "Son haftalarda 1,2 milyon insan yerinden edildi ve bunların çoğu çocuk." ifadesini kullandı.

Ateşkeste Lübnan belirsizliği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'a saldırılarında sivillere uyarı yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, Beyrut'a 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirilmesinin ardından çevrimiçi basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "İsrail ordusu, Beyrut, doğuda Bekaa ve ülkenin güney bölgelerinde sivillere herhangi bir doğrudan uyarıda bulundu mu?" sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Shoshani, "farklı hedefler için farklı yöntemler belirlediklerini, bazı durumlarda sürpriz unsuruna başvurduklarını" dile getirerek "uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini" ileri sürdü.

Shoshani, İran ile geçici ateşkesle ilgili orduyu saldırılara itecek kritik sınır çizgisinin nerede başladığı sorusuna, "Bir ordu olarak, doğal olarak siyasi liderliğimizden aldığımız direktifleri takip ederiz. Bu tür konularda kararları onlar verir." yanıtını verdi.

Farklı senaryolar için farklı planları olduğunu belirten Shoshani, "amaçlarının Hizbullah'ı püskürtmek ve kapasitesini zayıflatmaya devam etmek" olduğunu iddia etti.

Shoshani, "İran konusunda (geçici ateşkes) kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Lübnan’da da büyük başarılarımız oldu." iddiasında bulundu.

İran konusunda "savunma moduna geçtiklerini" dile getiren Shohsani, "siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda İran'a ilişkin ateşi kestiklerini, gelecek tehditlere karşı savunma kapasitelerinin hazır olduğunu" söyledi.

İsrail'de orduya bağlı iç cephe komutanlığının halka yönelik yaptığı güvenlik uyarılarında ve kısıtlamalarında henüz bir değişiklik yapılmadığını paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü, yapılacak güvenlik değerlendirmelerinin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Öte yandan, İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Liza Dvir, İsrail'in dünyaya açılan kapısı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da henüz herhangi bir değişikliğe gidilmediğini aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'da 10 dakika içerisinde 100 noktaya düzenlediği saldırıları Zamir'in kurmay kadrosuyla takip ettiğine ilişkin fotoğrafları yayımladı.

Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'daki Hizbullah lideri Kasım'a suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan genelinde düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan genelinde karargahlarda bulunan Hizbullah mensuplarını hedef aldığını ileri sürdü.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, "Sırası gelecek" diyerek suikast tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.