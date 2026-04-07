Süreç yanlış ilerliyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yanlış politikalarla yürütüldüğünü savundu.

Altıntaş, “Terörsüz Türkiye” sürecini eleştirerek, “Terörsüz Türkiye süreci yanlış politikalarla yürütülmeye devam edilirse terörü bitirmek yerine yeni bir toplumsal gerilim üretebilir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin bütününü ilgilendiren bir güvenlik ve istikrar meselesine dönüşür, Türk devlet geleneğinin dayandığı değerler aşınmaya başlarsa halkın devlete olan inancı sarsılır” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.