"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Anne ve oğlu Müslüman oldu

08 Nisan 2026, Çarşamba 11:08
Müslüman olmak istediklerini belirterek Kemer İlçe Müftülüğüne başvuran Rusya vatandaşı Marina Gref ve oğlu Danıl Gref için “İhtida Merasimi” düzenlendi.

Kemer İlçe merkezinde ikamet eden anne ve oğlu Müslümanlardan etkilenerek İslâm dinine karşı ilgi duymaya başladığını belirtti. Kemer İlçe Müftüsü Muttalip Karataş, anne ve oğluna İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarına dair temel dini bilgiler hakkında bilgiler verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Marina “Melek Meryem”, Danıl ise “Mustafa” ismini aldı. Merasim, dua ile tamamlandı. 

Haber Merkezi

