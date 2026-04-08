İsrail: Sinagogu biz vurduk

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da üst düzey bir komutanı hedef almayı amaçladıklarını öne sürerek bir sinagogu vurduğunu itiraf etti.

İsrail ordusundan basına yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Tahran’da vurduğu sinagogda oluşan “sivil zayiattan” ötürü üzüntü duyulduğu bildirildi. İran basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonrası Tahran’daki Rafi Niya Sinagogu’nda ciddi hasar meydana geldiği görülmüştü.

İran Yahudileri sinagog saldırısını kınadı İran Yahudi Cemaati tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran’daki Rafi Nia Sinagogu’na yönelik saldırı kınandı. “Düşman siyonist rejim ve ABD, dini ayrım gözetmeksizin İran halkına düşmanlık etmektedir” ifadesine yer verilen açıklamada, İran Yahudilerinin, İran Devleti ve halkı ile tarihî bir birliğe sahip olduğu vurgulandı. AA

